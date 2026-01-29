Hatay\'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da müstakil evin çatı kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın; Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan müstakil evin çatısında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında evin çatı kısmında hasar oluştu. - HATAY
