Hatay'da Deprem Üçüncü Yılında Zorlu Yaşam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hatay'da Deprem Üçüncü Yılında Zorlu Yaşam

03.02.2026 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında, 200 bin kişi konteynerde yaşam mücadelesi veriyor.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın - Kamera: Akın Küçükkurt

(HATAY) - 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Hatay'da hayat hala "normal"in çok uzağında. 200 bin kişinin konteynerlere mecbur kaldığı kentte, teslim edilen kalıcı konutlar ise altyapı sorunları ve inşaat kusurlarıyla tartışmaların odağında.

Resmi rakamlara göre 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği 6 Şubat deprem felaketinin ardından, Hatay'da enkaz kalksa da travma ve belirsizlik sürüyor. Kentte yaklaşık 200 bin vatandaş, hala 20 metrekarelik konteynerlerde yaşam mücadelesi veriyor. Temel altyapı sorunlarının çözülemediği şehirde; sık sık yaşanan elektrik kesintileri, toz solutan taş ocakları günlük hayatı çekilmez kılıyor.

Kağıt üstünde tamam, gerçekte yarım

TOKİ'nin resmi verilerine göre deprem bölgesinde 455 bin, Hatay özelinde ise 153 bin konut ve iş yeri tamamlanmış görünüyor. Ancak sahadaki gerçeklik, rakamların ötesinde bir tablo çiziyor. Törenlerle anahtarları teslim edilen evlerin birçoğuna, iç tadilat eksiklikleri ve ısınma sorunları nedeniyle hala yerleşilemiyor. Kurası çekildiği halde yapımına henüz yeni başlanan konutlar, depremzedelerin "normal hayat" umudunu erteliyor. Yeni konutlara yerleşen az sayıdaki şanslı kesim ise duvarlardan ve pencerelerden su sızıntısı sorunlarıyla boğuşuyor.

Şehir var ama yaşam yok

Yeni yerleşim alanlarının şehir merkezinden uzak kurulması, ulaşım ve hizmete erişim krizini de beraberinde getirdi. Depremzedeler; market, fırın, eczane ve hastane gibi en temel ihtiyaç noktalarına ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor.

Hatay halkı, bir yandan yitirdikleri sevdiklerinin yasını tutarken ve yok olan eski şehirlerinin anılarını yaşatmaya çalışırken; diğer yandan tozun, çamurun ve belirsizliğin ortasında insanca bir yaşamın mücadelesini veriyor. Üçüncü yıla girerken kentin tek ortak dileği değişmiyor: Sadece hayatta kalmak değil, gerçek anlamda yaşamak.

Kaynak: ANKA

Güncel, Deprem, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Deprem Üçüncü Yılında Zorlu Yaşam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi Sel suları kökünden söktüğü zeytin ağacını yola sürükledi
Tam bir can pazarı Türkiye’yi yasa boğan felaketten yeni görüntü Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor Dünyaca ünlü rapçinin ceketindeki Uşakspor detayı olay oldu! Fiyatını duyanlar inanamıyor
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Epstein belgelerinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

11:00
Özlem Gürzel’in “Kimsenin evinde basılmadım“ çıkışı belediye meclisini karıştırdı
Özlem Gürzel'in "Kimsenin evinde basılmadım" çıkışı belediye meclisini karıştırdı
10:45
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin satış fiyatı belli oldu
10:28
Fatih Ürek’in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar Daha ölmeden neler yapmışlar neler
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler
10:22
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi, Epstein soruşturmasında ifade verecek
10:19
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
10:07
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 11:18:50. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Deprem Üçüncü Yılında Zorlu Yaşam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.