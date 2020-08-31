Hatay'da husumetli aileleri ilçe protokolü buluşturdu - Son Dakika

Hatay'ın Altınözü ilçesinde husumetli iki aileyi Kaymakam Bülent Uygur ve Belediye Başkanı Rıfat Sarı "Barış toplantısı"nda buluşturdu.

İlçede aralarında husumet bulunan Dağlı ve Bulanık ailelerini barıştırmak için Kaymakam Uygur ve Başkan Sarı harekete geçti.

Geçtiğimiz haftalarda ailenin ileri gelenleriyle bir araya gelen Uygur ve Sarı, barış toplantısı yapmak üzere söz aldı.

Aile bireyleri ve ilçe protokolü bir restoranda düzenlenen "Barış toplantısı"nda bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.