Hatay\'da İki Hırsız Tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak yakalan iki şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada; Çekmece mahallesi Çekmece caddesi üzerindeki işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi C.H. ile bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplamda 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B. adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.H. ile A.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY