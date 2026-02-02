Hatay'da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü - Son Dakika
Hatay'da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

02.02.2026 09:46
Inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Hatay'da inşaat halindeki apartmanın asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı.

Olay; Antakya ilçesi Altınçay Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki apartmanda yaşandı. Binanın asansör boşluğuna düşen işçi yaralanarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

