Hatay Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde çalışan kadın polisler, milletin huzur ve güvenliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için terör, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadelede etkin rol oynuyor.

Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kadın polisler, operasyonlara katılıyor, toplumsal olaylara müdahalede görev alıyor.

Kadına şiddetle mücadele başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yürüten Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ise okulları ziyaret ederek çocuklara bilgilendirici etkinlikler düzenliyor.

Kadın trafik polisleri ise araç yoğunluğunun yaşandığı ana yollarda trafik düzenini sağlamak için görev yapıyor. Yol uygulamalarında sürücülere trafik kurallarını anlatan ekipler, kent trafiğinin rahatlatmasına önemli katkı sağlıyor.

"Hem işte hem evde yoğun mesai harcıyoruz"

Polis memuru Gözde Bolat, AA muhabirine 7 gün 24 saat esasıyla görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Kadınların her alanda başarılı olduğunu vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

"Polislik mesleği benim için bir arzuya dönüşmüştü. Girdiğim üçüncü sınavda başarılı olarak bu şanlı polislik mesleğinde görev almaya hak kazandım. 6 yıldır gurur ve onurla mesleğimi yapıyorum. Üniformayı giydiğim andan itibaren büyük bir mutluluk yaşadım. Hem işte hem evde yoğun mesai harcıyoruz. Anneyiz, ev işleri, çocuk bakımıyla da mesaimizi evde sürdürüyoruz."

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Nazime Ekici de 14 yıldır polis teşkilatının farklı kademelerinde görev yaptığını belirtti.

Polisliğin zor olduğunu ancak işini severek yaptığını ifade eden Ekici, erkek meslektaşlarıyla omuz omuza çalıştıklarını dile getirdi.

Ekici, hem işini hem de anneliğini özveriyle yapmaya çalıştığını belirterek,"Anne olmanın elbette zorlukları vardır, bizler her iki görevi de tüm zorluklara göğüs gererek yerine getiriyoruz. Hem evde hem kentte tüm asayişi ve genel güvenliği biz kadın polisler olarak sağlarız. Şiddetin olmadığı sağlıklı mutlu bir dünya için çabalıyoruz." diye konuştu.

Polis Ülkü Gültekin Arslan, 9 yıldır görevini severek yaptığını belirtti.

Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yapmaya hazır olduğunu dile getiren Arslan, "Kadınlarımızın korkusuz ve cesur olmalarını ve şiddetin her türlüsüne sessiz kalmamalarını istiyorum. İhtiyaç duydukları her yerde ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler." dedi.

"Kadın olarak gücümüzün farkındayız"

Asayiş Şube Müdürlüğünün yunus timinde görevli polis memuru Aybüke Aslan, kentin her noktasında asayiş ve huzurun sağlanması için çalıştığını söyledi.

Gururla işini yaptığını ifade eden Aslan, şöyle devam etti:

"Zaman zaman yol kontrolleri yaparak şüpheli araçlarda arama ve şahısların üst aramasını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız denetimlerde vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için suç unsurlarını bulmaya çalışıyoruz. Bir kadın olarak polislik zor ve meşakkatli bir meslek ama bunun da üstesinden geliyoruz. Kadın olarak gücümüzün farkındayız."

Çevik kuvvet polisi Fatma Zehra Karahan, görevler için hazır kıta beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bize ulaşan en ufak bir olumsuzluğa müdahale için olay yerine hemen intikal ediyoruz. Çevik kuvvet polisi olarak genellikle kavga, basın açıklamalarında, maç görevlerinde yer alıyoruz. Polislik kendi açısından zorlukları olan ve gecesi gündüzü olmayan bir meslektir. Polislik mesleğini şanla şerefle taşıyoruz. Her kadın her işi yapabilir polis de olabilir. Kadınların her şeye göğüs gerdiği tüm meslekleri en iyi şekilde yaptıklarını düşünüyorum."