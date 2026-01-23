Hatay'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
Hatay'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Hatay\'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı
23.01.2026 15:35
Hatay'da devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilen hafriyat kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza; Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İHA

