Hatay\'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle devrilen hafriyat kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kaza; Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
