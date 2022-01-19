Kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi - Antakya ile İskenderun arasında yol trafiğe açıldı - Son Dakika

Hatay'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebi ile kapanan Antakya- İskenderun kara yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Belen ile Topboğazı mevkisi arasındaki yol ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ekiplerinin erken saatlerinde başlayan çalışmasıyla yol trafiğe yeniden açıldı.

Trafik polisleri, kar lastiği veya zinciri olmayanların yolu kullanmasına izin vermezken, arızalanan ve kayan araçlar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Öte yandan Antakya, Kırıkhan, Hassa ve Altınözü ilçelerinde yoğun kar trafikte aksamalara neden oldu.

Belediye ekipleri buzlanma ve kar birikintilerinin olduğu bölgelerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.