Hatay'da şarampole devrilerek ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Altınözü ilçesi Kazancık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrilerek ağaca çarptı. Kazada şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Kaza: Otomobil Ağaca Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?