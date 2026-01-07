Hatay'da yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Yayladağı ilçesi Tutlubahçe Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada askıda kalan araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hatay'da Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
