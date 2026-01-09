Hatay'da Kumar Oynayan 4 Kişiye Ceza - Son Dakika
Hatay'da Kumar Oynayan 4 Kişiye Ceza

Hatay\'da Kumar Oynayan 4 Kişiye Ceza
09.01.2026 14:12
Hatay'da kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplam 46 bin 416 TL ceza kesildi.

Hatay'da kumar oynayan 4 şahsa toplamda 46 bin 416 TL para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Dörtyol ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Numunevler Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan kontrollerde, masada bulunan 4 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Denetimlerde masa üzerinde bulunan 3 bin TL para ile 108 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplam 46 bin 416 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibi B.K. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve mekan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Hatay, Son Dakika

