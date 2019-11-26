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Hatay'da metruk binada erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde metruk binada erkek cesedi bulundu.

Hatay'da metruk binada erkek cesedi bulundu, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde metruk binada erkek cesedi bulundu.

Karacami Mahallesi'nde metruk binanın balkon kısmında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde isminin Salih Yaman (56) olduğunu tespit ettikleri kişinin öldüğünü belirledi.

İncelemenin ardından Salih Yaman'ın cesedi morga kaldırıldı.

Salih Yaman, Payas, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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