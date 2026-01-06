Hatay'ın Hassa ilçesinde TOFAŞ ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Hassa ilçesi Derviş Paşa Bulvarı'nda yaşandı. V.D. idaresindeki TOFAŞ marka otomobil, dönüş esnasında E.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazaya karışa araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hatay'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.