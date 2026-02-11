Hatay'da Nehirdeki Belediye Çalışanının Cesedi Bulundu - Son Dakika
Hatay'da Nehirdeki Belediye Çalışanının Cesedi Bulundu

11.02.2026 08:27
Hatay'da Asi Nehri'ne düşen belediye çalışanı Berkan Karakaya'nın cansız bedeni bulundu.

Hatay'da Asi Nehri'ne düştüğü öne sürülen belediye personelinin cansız bedeni bulundu.

Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat'ta nehre düştükten sonra akıntıya kapıldığı iddia edilen Büyükşehir Belediyesi çalışanı Berkan Karakaya'nın (24) bulunması için yürütülen çalışmalar Samandağ ilçesinde sürdü.

Ekipler, Tekebaşı ve Meydan mahallelerinde Asi Nehri ile Akdeniz'in buluştuğu noktada botla arama yaptı.

Arama çalışmalarında Karakaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
