Hatay'da Noel ayini - Son Dakika
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Hatay'da Noel ayini

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ermeniler, Noel ayini düzenledi.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ermeniler, Noel ayini düzenledi.

Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinde dualar edildi, mumlar yakıldı.

Kilise papazı Avedis Tabaşyan, ayinde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Dünyada savaşların son bulmasını dileyen Tabaşyan, "Bugün dünyamız savaşlar ve sıkıntılarla dolu. Dua ediyor muyuz onlar için? İstiyor muyuz Tanrı'dan yeryüzüne barış gelsin? Günde belki birkaç defa söylüyoruz ama bunu çoğaltmamız lazım. Öyle ki Tanrı duysun seslerimizi. Çünkü yakınındaki kavgalar gün gelir sende de kavgayı başlatır. Yanında olabilecek her türlü kavga senin de tarlana sıçrayabilir." ifadelerini kullandı.

Kilisenin ışıklarla süslendiği ayin, kokteyle sona erdi.

İskenderun, Hatay, Noel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:44 Kaynak: AA
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