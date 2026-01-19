Hatay\'da Okulda Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da okulun kazan dairesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın; Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir okulun kazan dairesinde yangın meydana geldi. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı ve soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
