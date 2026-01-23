Hatay'da kayganlaşan yolda dereye uçan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza; Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde yaşandı. Kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçtan kurtarılan 5 yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Otomobil Dereye Uçtu: 5 Yaralı - Son Dakika
