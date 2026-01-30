Hatay'da Otomobil İstinat Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çekmece Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, itfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkartılıp sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
