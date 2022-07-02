Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin V.N, Y.O.Ç, Y.E.K. ve H.I.Ö. olduğunu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 'nde bir kuyumcuda sahte altın bozdurarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Münir Karaloğlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da sahte altınla dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama - Son Dakika

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