Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde seyir halindeyken yanmaya başlayan 31 AHC 82 plakalı Opel marka otomobilden alevler çıktığını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hatay'da Seyir Halindeki Araç Yangını - Son Dakika
