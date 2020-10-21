Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalında, çuvallar içerisinde sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi gözaltına alındı.
Yayladağı Emniyet Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu sigara kaçakçılığı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekiplen, Suriye sınırındaki Aşağı Pulluyazı Mahallesi ormanlık alanda, 2 kişiyi çuvallarda taşıdığı 2 bin 510 paket gümrük kaçağı sigarayla yakaladı.
Yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.K. ve V.H. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da sırtında kaçak sigara taşıyan 2 kişi yakalandı - Son Dakika