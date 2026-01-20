Hatay'da takla atarak yan yatan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan araç yan yattı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hatay'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
