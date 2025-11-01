Tarım işçilerinin kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır - Son Dakika
Tarım işçilerinin kavgasında silahlar konuştu! Bilanço ağır

01.11.2025 19:25
Hatay'ın Erzin ilçesinde narenciye bahçesinde çalışan tarım işçileri arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Hatay'da korkunç bir olay meydana geldi. Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bölgede narenciye bahçesinde çalışan işçileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

BİLANÇO AĞIR

Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

olaylar, 3-sayfa, Güncel, Polis, Erzin, Kavga, Tarım, hatay, Son Dakika

