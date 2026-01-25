Hatay'da müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.
Yangın; Arsuz ilçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan müstakil ev bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde hasar oluştu. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
