Hatay'da odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın; Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde bulunan bir evin odunluk kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da Yangın Korkusu: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti - Son Dakika
