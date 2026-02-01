Hatay'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Hatay'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

01.02.2026 09:08
Hatay'da yasa dışı bahis için para transferi yapan 19 kişi gözaltına alındı, 1.7 milyar TL işlem hacmi.

Hatay'da vatandaşların IBAN numaralarını kullanarak yasa dışı bahis sitelerinin para transferlerini gerçekleştiren örgüte operasyon düzenlendi. Para transferleriyle 1 milyar 699 milyon TL işlem hacmine ulaşan örgütün lideriyle birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince incelenen MASAK Raporları sonucunda yasa dışı bahis sitelerine yatırılan paraların nakline aracılık amacıyla yapılan transferler olduğu tespit edilen örgüte operasyon yapıldı. Vatandaşlara ait hesapları kullanan, toplam 1 milyar 699 milyon 739 bin 815 TL işlem hacmi olan ve bu transferlerin yasa dışı bahis sitelerine ait paraların nakline aracılık amacıyla yapılan transferler olduğu tespit edilen, örgüt lideri ile birlikte toplam 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1.19 gr uyuşturucu madde, 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 121 adet 7.65 mm fişek, 47 adet 9.19 mm fişek, 65 adet 7.62 mm fişek, 131 adet 9 mm fişek, 32 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, 5 adet laptop, 1 adet tablet, 1 adet hard disk, 121 bin 650 TL, 7 bin 500 Arabistan Riyali, 6 bin 550 ABD Doları, 3 bin euro ve piyasa değeri 3 milyon 100 bin TL olan ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan işlemleri tamamlanan 16 şüpheli 30 Ocak tarihinde adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 12 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Finans, Hatay, Suç, Son Dakika

