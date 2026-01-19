Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle zeytinliğe uçarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Altınözü ilçesi Çetenli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, zeytin bahçesine uçtu. Kazada otomobil hurdaya dönerken yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › 3-sayfa › Hatay'da Zeytinliğe Uçan Araçta Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?