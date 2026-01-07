Hatay'da Zincirleme Kaza: 18 Yaralı - Son Dakika
Hatay'da Zincirleme Kaza: 18 Yaralı

07.01.2026 19:02
Arsuz'da 5 aracın karıştığı kazada 18 kişi yaralandı, birinin durumu ağır. İnceleme sürüyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralı sayısı 18'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde bir tır, yolcu minibüsü ve üç otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada yolcu minibüsü devrilirken araçlarda hasar oluştu. Olay yerindeki çalışmaların ardından hastaneye başvuran yaralı sayısı 18'e yükseldi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Trafik, Arsuz, Hatay, Son Dakika

