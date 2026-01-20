HATAY'da, 5 aracın karıştığı ve 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, araç kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Payas-Dörtyol D-817 kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobille çarpıştı. Savrulup karşı şeride geçen otomobil, 1 otomobil ve 2 TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anı trafikte ilerleyen başka aracın kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
