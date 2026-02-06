Hatay\'daki 600 Konut Yeniden İnşa Edildi

Hatay'da depremin ilk anlarında yerle bir olan ve bin 200 insana mezar olan 600 konutlar, ihya ve inşa süreciyle yeniden inşa edilerek afetzede vatandaşlara yuva oldu. Depremin ardından 600 konutlarda yaşanan 3 yıllık değişimse havadan görüntülendi.

Asrın felaketinin ilk anlarında yerle bir olan Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan 600 konutlar, bin 200 insana mezar olmuştu. Yerle bir olmasıyla tanınmaz hale gelen sitenin yerinde enkaz kalmıştı. Depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın inşa çalışmalarıyla birlikte 600 konutlar adeta yeniden yaşam merkezi oldu. Depremin ardından yaşanan 3 yıllık süreçte yeniden ihya ve inşa edilen 600 konutlardaki değişim yıllar içerisinde havadan görüntülendi. - HATAY