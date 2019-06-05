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HATAY HASSA'DA FECİ KAZA: 9 YARALI,1 ÖLÜ

48 dakika önce

HATAY'ın Hassa ilçesinde otoyol üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.

HATAY'ın Hassa ilçesinde otoyol üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.Kaza, Kırıkhan-Hassa otoyolu üzerinde saat 16.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kaçar yönetimindeki 31 NCU 47 plakalı otomobil ile Ahmet Gülerdem yönetimindeki 31 ABR 200 plakalı otomobil Buhara Mahallesi mevkiinde bulunan döner kavşakta çarpıştı. Kazada Ahmet Gülerdem'in kullandığı araçta kendisiyle birlikte Firdevs Gülerdem, Büşra Gülerdem, Erdem Gülerdem, Betül Gülerdem ve Ayşe Gülerdem ile diğer aracın sürücüsü Mustafa Koçar ve araçta bulunan Tolgahan Koçar, Nilüfer Koçar, Nilgün Özlem yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Tüm yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken ağır yaralı olan Ayşe Gülerdem'in kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin uzun süre kalp masajı yaptığı yaşlı kadın diğer yaralılarla birlikte ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 9 yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
HATAY HASSA'DA FECİ KAZA: 9 YARALI,1 ÖLÜ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 07:55 Kaynak: DHA
Kırıkhan, TEM Otoyolu, Hassa, Güncel
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