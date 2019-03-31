Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Yayladağı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Hatay'ın Yayladağı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Sayın kazandı.

Hatay'ın Yayladağı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mustafa Sayın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Sayın 9 bin 990 oy aldı.

Sayın'ın öz geçmişi

Sayın, 24 Şubat 1960 yılında Antakya'da doğdu. İlk ve ortaokulu Yayladağı'nda, lise eğitimini Antakya'da tamamlayan Sayın, evli ve 3 çocuk babasıdır. 1999 yılı yerel seçimlerinde Şenköy beldesinde Fazilet Partisi belediye başkanı olan Sayın, 2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlere katılarak 2 dönem AK Parti belediye başkanı olarak seçildi. 2014 yılında Yayladağı ilçesinde AK Partiden belediye meclis üyesi olan Sayın, halen Yayladağı ve Hatay Büyükşehir Belediyesinde meclis üyeliği görevini yürütmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:20 Kaynak: AA

Mustafa Sayın, Hatay, AK Parti, Yayladağı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:36:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'ın Yayladağı İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]