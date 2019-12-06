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Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, yarın evinde oynayacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Hatayspor takımı yaptığı son idman sonrası tesislerde kampa girdi. - HATAY
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