Son Dakika Haberleri: Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hatayspor, Boluspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 14. haftasında evinde karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını tamamladı.


Hatayspor, yarın evinde oynayacağı Boluspor mücadelesinin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.


Hatayspor takımı yaptığı son idman sonrası tesislerde kampa girdi. - HATAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Boluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:40 Kaynak: İHA
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