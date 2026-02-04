Hatayspor\'dan İki Yeni Transfer

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Hakan Çinemre ve Cenk Doğan'ı kadrosuna kattı.

1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, kadro takviye çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, tecrübeli savunmacı Hakan Çinemre ve son olarak Kırklarelispor forması giyen Cenk Doğan ile sözleşme imzaladı. İki futbolcu da Hatayspor tesislerinde kendilerini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzalarını attı. Kulüpten imza törenleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Hakan Çinemre ve Cenk Doğan ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaların camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz" denildi.