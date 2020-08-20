Hatayspor'dan lavaşlı şalgamlı transfer açıklaması

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, transferde 8-10 futbolcuyu kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Başkan Savaş, Hatayspor'un hem gerçekte mutlu sona ulaştığını hem de sempati şampiyonu olduğunu belirtti.

Takımlarının hiçbir şaibeye bulaşmadan, kimseyle itişip kakışmadan buralara geldiğini aktaran Savaş, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreci de arkadaşlarımızla böyle yürüteceğiz. Transfer konusunda tüm arkadaşlarımız, teknik heyet istişare içerisindeyiz. Gece-gündüz futbolcu araştırıyoruz. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Buraya kolay gelmedik. Zirvede kalmak zordur. Bunu başarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz, gösteriyoruz."

Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı da transfer döneminde kentin mutlu haberler beklediğini dile getirdi.

Vardı, bu konuda sportif direktör, teknik direktör ve yöneticilerle çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Daha önce 2 transfer açıklamıştık. Ayrıca Brezilyalı savunma oyuncusu Pablo Santos'u da 1 yıllığına kiraladık. Bunların dışında 2 kaleci ile görüşüyoruz. Birisini kısa sürede bitirmiş olacağız. Bir sağ bekin uçak biletine varıncaya kadar aldık. O da bekleniyor. Bir orta saha oyuncusuyla pürüzler giderildi. Onun da müjdesini kısa sürede vereceğiz. Santrfor olarak da 3 seçeneğimiz var. Teknik heyetimiz, transfer komitemiz içlerinden en faydalı olacak olanı takıma seçecek. Bir stoper ile de görüşmemiz sürüyor. Bir sol bek ile de hiçbir problemimiz kalmadı. 8-10 yeni futbolcu transferi yapılacak. Geçmişten de yollarımızı ayırmadığımız futbolcularımızla birlikte takımı oluşturacağız."

Yeni stattaki çalışmaların da sürdüğünü aktaran Vardı, mütevazı bütçeyle, israf etmeden, borçsuz olarak hedeflere ulaşmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan transfer açıklamasında aynı zamanda yöreye ait yemekler yendi. Bu durum renkli görüntüler oluşturdu.