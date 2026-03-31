CNBC-E'nin Saba Tümer'le programına konuk olan Hatice Aslan, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mahir Günşiray ile uzun yıllardır tanıştıklarını söyleyen Aslan, dostluklarının zamanla farklı bir boyuta taşındığını ifade etti.
Aslan, “Bir sürü tesadüf bizi bir araya getirdi. Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir insandı. Üniversite yıllarında daha çok abi gibi gördüğüm biriydi” ifadelerini kullandı.
İlişkilerinin yeni olduğunu belirten Aslan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Çok seviyorum. Daha 6 ay oldu. Hiç saklamadık, hep ortadaydık. Hiç saklamak gibi bir kaygımız olmadı. Ekip arkadaşlarımız, ailemiz, herkes biliyordu."
Ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranları da çift için çok sayıda destek mesajı paylaştı.
Son Dakika › Hatice Aslan › Hatice Aslan’dan Mahir Günşiray itirafı! 40 yıllık dostluk aşka dönüştü - Son Dakika
