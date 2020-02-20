Hatice Kübra'dan bir altın daha - Son Dakika
Son Dakika Spor Hatice Kübra'dan bir altın daha - Son Dakika Spor

Hatice Kübra'dan bir altın daha

6 saat önce

5. WT Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde Türk Tekvandocular 1'er altın ve gümüş madalya kazandı.

Hatice Kübra'dan bir altın daha, System.String[]

5. WT Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde Türk Tekvandocular 1'er altın ve gümüş madalya kazandı. Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün ülkemize altın madalyayı getiren isim oldu.


Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 21 Şubat'a kadar sürecek 5. WT Avrupa Başkanlık Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri tamamlandı. Büyükler kategorisinde erkekler ve kadınlarda 4'er sıklette yapılan ikinci gün müsabakaları sonunda milli tekvandocular 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.


Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı. Katıldığı bir önceki uluslararası turnuvayı da altın madalya ile tamamlayan Hatice Kübra İlgün formunu İsveç'de de devam ettirdi. Kadınlar 53 kiloda Tuğba Yılmaz da gümüş madalya elde etti.


İkinci gün sonunda büyükler kategorisinde tüm müsabakalar sona ererken Türkiye, toplamda 3 altın ve 4 gümüş madalya elde etti.


Organizasyonun üçüncü gününde yıldızlar, son gününde ise gençler kategorisinde müsabakalar yapılacak. - İSTANBUL

Hatice Kübra İlgün, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
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