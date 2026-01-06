Hatımoğulları'ndan Barış ve Demokrasi Vurgusu

DEM Parti Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları, "Latin Amerika yeniden arka bahçe olarak ilan ediliyor. Ne bir halkın egemenliğini hedef alan dış kuşatma ne de bir halkı baskıya mahkum eden bir yönetim anlayışı kabul edilebilir. Çözüm ikisi de değildir. Çözüm Venezuela halkının özgür iradesini kullanabileceği bir ortamın sağlanmasıyla mümkündür" dedi.

Hatımoğulları partisinin grup toplantısında konuştu. Hatımoğulları, 27 Şubat'ta daha yılın başında demokratik toplum ve barış eksenli asrın çağrısı gerçekleştiğini söyleyerek, "Abdullah Öcalan yaptığı bu çağrıyla barış için büyük bir imkan sundu. PKK'de çağrıya uyarak kendini feshetti, silahlı mücadele yerine demokratik mücadeleyi esas alacağını bütün dünya kamuoyuna duyurdu. Dünya şahittir. Kürt halkı ve özgürlük hareketi barış iradesini çelikten bir duruşla ortaya koydu.Bu duruşu da sürdürmektedir. Parti olarak bizler de tüm çabamızı barışa, rotamızı, demokrasiye, umudumuzu, adalet içinde bir geleceğe yönlendirdik. Mücadeleyi ve müzakereyi bu eksen etrafında yürüttük. Meclis'te bütün Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği üzere bir komisyon kuruldu. Komisyon önemli dinlemeler gerçekleştirdi. Akabinde beklenen İmralı ziyaretini de gerçekleştirdi. ve Kürt meselesinde tarihi bir eşikten atlandı diye ifade ettik. İktidar ve devlet 2025'teki bu gelişmelere yakışacak adımları ve toplumsal beklentileri ne yazık ki henüz karşılayamadık. Artık adım atma zamanı. Barışı gerçekleştireceğimize, demokrasiyi bu topraklara armağan edeceğimize yürekten inanıyoruz, kendimize güveniyoruz ve bizler bu güvenle 2026'ya adım attık ve bu yıl bizler biliyoruz ki bu anlamıyla hepimize çok büyük görev ve sorumluluklar bekledik. Bakın 2026'da barış ve demokrasiyi eş zamanlı büyütmeyle karşı karşıyayız. Böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Türkiye'de yaşanan sorun şu; barış için ortaya çıkan tarihi imkan, somut adımlarla karşılık bulmuyor. Süreç belirsizliklerle yönetiliyor, zamana yayılıyor. Bu barışı ilerletmiyor. Barış açıklık, cesaret ve kararlı bir irade ister. Dört parti olarak şunun altını ısrarla çiziyoruz: Barış süreci belirsizliğe terk edilemez, zamana yayılamaz, başka siyasal dosyaları gölgesine sıkıştırılamaz. Bu süreç niyet beyanıyla değil, Meclis'ten geçecek bir demokratikleşme ve barış paketiyle ilerleyebilir. Yapılması gerekenler somut, ilk etapta hızlıca bazı adımların atılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Hatımoğulları, Venezuela'da yaşananlara değinerek, "ABD'nin Venezuela'ya saldırıları, kullandığı yöntemler, hukuku resmen tanımaması 21. yüzyılda emperyalizmin gelebileceği sınırlarını göstermektedir bize. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Venezuela'da yaşananlar uyuşturucu söylemleriyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Latin Amerika yeniden arka bahçe olarak ilan ediliyor. Ne bir halkın egemenliğini hedef alan dış kuşatma ne de bir halkı baskıya mahkum eden bir yönetim anlayışı kabul edilebilir. Çözüm ikisi de değildir. Çözüm Venezuela halkının özgür iradesini kullanabileceği bir ortamın sağlanmasıyla mümkündür. Bu zorba düzeni kabul etmiyoruz. Demokratik dünya pekala mümkündür. Emperyalist güçlerin dünyayı 3. büyük savaşa sürüklemesini durdurmanın yolu enternasyonalist barış hareketini örgütleyebilmekten geçer. Milyonlarca insan açlık ve yoksullukla karşı karşıya ve hakkını aramak için meydanlarda. Son protestolarda onlarca sivil katledildi. Saldırılar yoğunlaşıyor. Bunu kabul etmek asla mümkün değildir. Başta İran ve Türkiye olmak üzere bu iki ülke emperyalistler tarafından oynanan oyunları bozmak istiyorsa bunun için atılacak adımlar bellidir: İçerideki baskılara son vermek. Evinizin içini düzeltmeniz, halklarla barışmanız gerekiyor. Bu hakikat tüm Orta Doğu ülkeleri için geçerlidir" dedi.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Hatımoğulları, DEM Parti ile Cumhurbaşkanı'nın görüşmesine ilişkin, "Randevu talebi var ama henüz netleşmedi" ifadelerini kullandı. SDG konusunda Hatımoğulları, "Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'yi etkilediğinin farkındayız. Barış ve demokratik toplum süreci devam ediyor. En sağlıklı şekilde devam etmesinin önemli buluyoruz. Burada sağlıklı bir ilerlemenin kaydedilmesi, bunun Suriye'ye de olumlu yansıması olacaktır. Bugün SDG ile Suriye Geçici Yönetimi görüşme gerçekleştirdi. Burada mutabakat arayışı karşılıklı devam ediyor. Burada Türkiye'ye düşen en önemli görev Suriye'deki gelişmelerin demokratik zeminde entegrasyon zemininde hayat bulmasına katkı sağlamak gerekiyor" şeklinde konuştu. - ANKARA