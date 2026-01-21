Hatipoğlu'ndan Terör Saldırısına Lanet

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Şanlı bayrağımıza Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum" dedi.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşları tarafından Türk bayrağı yönelik saldırı gerçekleştirilmişti. Olay yurt genelinde büyük bir tepkiye sebep olurken, AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu konuyla açıklamada bulundu. Hatipoğlu'nun resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan şanlı bayrağımıza, Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Bayrağımıza uzanan her kirli el, doğrudan milletimizin onuruna ve birliğine uzanmıştır. Bunun bedelini ödetmekten asla geri durmayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağına uzanan hiçbir hainliğe sessiz kalmaz, kalmayacaktır" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR