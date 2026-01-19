Hava Ambulansı Kar Yağışında Acil Servis

Diyarbakır İl Hava Ambulans Merkezinde konuşlandırılan hava ambulansı helikopteri, kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan yerleşim yerlerindeki acil hastaların imdadına yetişiyor.

Sağlık Bakanlığınca acil sağlık hizmetlerinde faydalanılmak üzere Türkiye'nin 15 ilinde konuşlandırılan hava ambulansları helikopterlerinden biri de Diyarbakır'dan bölge illerine hizmet veriyor.

Diyarbakır İl Hava Ambulans Merkezi bünyesinde yer alan hava ambulansı helikopteri, Diyarbakır'ın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Batman ve Siirt'teki acil vakaların en kısa sürede hastanelere sevk edilmesi için çalışıyor.

Hava ambulansı helikopteri, özellikle son dönemde etkili olan kar ve tipi nedeniyle bölgede kırsal yerleşim yerlerinde acil vakaların en kısa sürede hastanelere ulaştırılmasında önemli yararlar sağlıyor.

Hastaların vaktinde hastaneye yetiştirilmesi için adeta zamanla yarışan hava ambulansı helikopteri, hamile kadınlar, yaşlılar, bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu birçok hastaya umut oluyor.

"Görev verildikten sonra 10 dakika içinde havalanıyoruz"

Hava ambulansı helikopter pilotu Özcan Bicanşen (52), AA muhabirine, 32 yıldır pilotluk yaptığını, 2 yıldır hava ambulansı kullandığını söyledi.

Merkezde 4 pilot, 2 doktor ve 2 yardımcı sağlık personelinin görev yaptığını belirten Bicanşen, amaçlarının hastaları en yakın sağlık kuruluşuna en kısa sürede ulaştırmak olduğunu kaydetti.

112 Acil Sağlık Komuta Merkezinin acil vaka için aranması ve görevlendirilmeleri üzerine hava durumunu kontrol ettiklerini, meteoroloji müsaitse hastayı bulunduğu yerden almak için havalandıklarını anlatan Bicanşen, özellikle kış aylarında kardan yolların kapanması nedeniyle yoğunluklarının arttığını bildirdi.

Bicanşen, şöyle konuştu:

"Gün doğumundan batımına kadar meteorolojik koşullar el verdiği müddetçe görev alıyoruz. Önceliğimiz hasta, hastanın yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve bir an önce sağlık imkanlarının uygun olan bir hastaneye nakledilmesi. Görev aldığımızda zamanla yarışıyoruz çünkü bizim için en önemli şey hastanın bir an önce tam teşekküllü bir hastaneye ulaştırılması. Bunun için görev verildikten sonra 10 dakika içinde havalanıyoruz."

"Adeta zamanla yarışıyoruz"

Diyarbakır ve çevre illere hizmet verdiklerini anlatan Bicanşen, bölgede bu yıl yoğun kar yağışının olduğunu, kardan yolları kapanan yerleşim yerlerindeki hastalara ulaşmak için yoğunluklarının arttığını bildirdi.

Uçuşa müsait olunduğu anda hizmet verdiklerini ifade eden Bicanşen, şunları kaydetti:

"Öncesinde çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Neresi en uygun, nereye iniş yapabiliriz diye. Bu konuda devletin tüm kuruluşları bize yardımcı oluyor. Jandarma, polis, diğer kamu personeli, özel sektör herkesten destek alıyoruz, iniş yerinin hazırlanması konusunda. Çok yoğun kar varsa köylüler bir alana çıkıp karı ezerek iniş yapabileceğimiz uygun bir alan sağlıyor ve biz oraya iniş gerçekleştiriyoruz. Vakayı alıp en yakın ve uygun hastaneye götürüyoruz. Adeta zamanla yarışıyoruz. Hastayı, uygun koşullardaki bir sağlık ünitesine naklediyoruz."

Hastayı sağlık kuruluşuna teslim ettiklerinde mutlu olduklarını dile getiren Bicanşen, hasta yakınlarının da bu imkanı sağlayan devlete ve Sağlık Bakanlığına çok teşekkür ettiğini anlattı.

"Hastaların her türlü tedavisiyle yolculuk boyunca ilgilenebiliyoruz"

Hava ambulansı ekibinde görev yapan Dr. Serhat Dinçer de helikopter ile gittikleri vakaların ilk müdahalesini yaptıktan sonra en yakın sağlık kuruluşuna güvenli bir şekilde ulaştırdıklarını söyledi.

Dinçer, "Hastalarımızı ilgili yerden alıp yine ilgili yere bırakıyoruz. Bu süreçte hastaların bütün bakımı, tedavisiyle ilgileniyoruz. Hastaların her türlü tedavisiyle yolculuk boyunca ilgilenebiliyoruz. Bütün müdahaleleri helikopterde yapabiliyoruz. Elimizdeki cihazlar bir yoğun bakımda bulunan cihazlar kadar gelişmiş seviyede." ifadelerini kullandı.

"Zamanla yarıştığımız hastalar oluyor"

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk ise kar şartlarında mahsur kalan hastaları helikopter ve kar paletli ambulansla hastanelere ulaştırdıklarını söyledi.

Hava ambulansı helikopterinin etki alanının bu noktada daha fazla olduğunu anlatan Asiltürk, şunları aktardı:

"Zamanla yarıştığımız hastalar oluyor. İnme, kalp krizi geçiren, yanık hastalarımız var. Bir an önce hastaneye yetişmesi gereken hastalarımız var. Sadece Diyarbakır değil çevre illerini kapsayan bir hizmet alanımız var dolayısıyla zor ve uzak yerlerden zamanla yarışarak vakaları hava ambulansıyla hızlı bir şekilde hastanelerimize sevk edebiliyoruz. Kar ambulansı ile 2,5-3 saatte gelebilecek bir vakayı yarım saat gibi kısa bir sürede alabiliyoruz. Hava ambulansı hem hayati hem de zamanla yarışan önemli bir araç bizim için."

Geçen yıldan bu yana 174 hastayı hava ambulansı helikopteriyle hastanelere ulaştırdıklarını bildiren Asiltürk, kara ambulansındaki tüm teçhizat ve altyapının, hava ambulansında da bulunduğunu aktardı.

Hava ambulansı helikopterini mümkün olduğu sürece sık kullanmaya çalıştıklarını bildiren Asiltürk, "Uygun hava koşullarında helikopteri tercih ediyoruz. Yeter ki hava koşulları el versin." dedi.