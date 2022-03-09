Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar - Son Dakika
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Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar

09.03.2022 14:37

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nun 2022 faaliyet programındaki 'Ağrı Dağı Kış Tırmanışı'na katılan dağcılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 bin 300 metreden geri dönüyor.

TÜRKİYE Dağcılık Federasyonu'nun 2022 faaliyet programındaki 'Ağrı Dağı Kış Tırmanışı'na katılan dağcılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 bin 300 metreden geri dönüyor. Tırmanışa katılan 3 kadın dağcıdan Nesrin Çamlıdereli ve Özbekistan asıllı Svetlana Güler, havanın beklediklerinden daha kötü olduğunu söyledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 'Ağrı Dağı Kış Tırmanışı' için farklı kentlerden 3'ü rehber, 3'ü kadın 27 dağcı, Doğubayazıt ilçesinde buluştu. Araçlarıyla 5 Mart'ta 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme mezrasına gelen dağcılar, eşyalarını katır ve atlara yükledikten sonra zirve tırmanışına başladı. İlk gün tırmanışında rahatsızlanan Azerbaycanlı Feride Babayeva, geri dönerken diğer dağcılar ise 3 bin 200 metredeki ilk kamp alanına ulaştı. Burada dinlenen dağcılar, 7 Mart'ta 3 bin 800 metredeki ikinci kamp alına ulaşarak mola verdi. 8 Mart'ta ise 5 bin 137 metre için yola çıkan dağcılar, 4 bin 300 metrede olumsuz hava şartları nedeniyle tırmanışı sürdüremedi. 3 bin 800 metredeki kamp alanına geri dönen dağcılar, olumsuz hava şartları devam edince zirve denemesinden vazgeçerek, inişe başladı.

Dağcılar, yoğun kar yağışı, fırtına ve tipinin etkili olduğu Ağrı Dağı'ndan inişi sürdürürken, Ankara'dan gelen Nesrin Çamlıdereli ile Özbekistan uyruklu Svetlana Güler, 'En iyi dağcı evine sağ salim dönen dağcıdır' sloganıyla geri döndüklerini söyledi. Çamlıdereli, "'Ağrı Dağı Kış Tırmanışı' için başladığımız yolculuğumuz 4 bin 300 metreden dönmemizle sonuçlandı. Hava koşulları beklediğimizden kötü ve gittikçe kötüleşiyor" dedi.

Yoğun tipide inişlerini sürdüren dağcılar, 2 bin 800 metredeki kamp alanına ulaşmaya çalışıyor.


Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar
Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar
Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar
Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar
Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar
Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar
Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar
Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar
Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar
Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar
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Ağrı Dağı'nda kar ve tipiye yakalanan dağcılar zirve yapamadan döndü Ağrı Dağı'nda kar ve tipiye yakalanan dağcılar zirve yapamadan döndü KADINLAR GÜNÜ'NÜ ZİRVEDE KUTLAMAK İÇİN AĞRI DAĞI'NA TIRMANIYORLAR KADINLAR GÜNÜ'NÜ ZİRVEDE KUTLAMAK İÇİN AĞRI DAĞI'NA TIRMANIYORLAR

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Doğubeyazıt, Ağrı Dağı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı Dağı tırmanışına 'hava' engeli; 4 bin 300 metreden dönüyorlar - Son Dakika
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