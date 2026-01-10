Hava Savunma Atışları Başarıyla Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı 11'inci Deniz Hava Savunma Batarya Komutanlığı tarafından eğitim maksatlı hava savunma atışlarının başarıyla yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı 11'inci Deniz Hava Savunma Batarya Komutanlığı tarafından 'Hava Savunma Atışları' başarıyla icra edildi." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, atışlara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
