Hava soğudu, vatandaş aktarlara koştu - Son Dakika

Eskişehir'de son bir haftadır havanın soğumasıyla birlikte aktar dükkanlarında bulunan ürünlere ilgi yüzde 100'den fazla arttı.

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesi sonrasında vatandaşlar vücut direncini korumak için aktarlara yöneldi. Aktarlarda bulunan şifalı bitkilerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, kış aylarına girerken aktarlara akın etti. Yaz aylarına oranla kış öncesi yüzde 100'lük artış yaşayan aktarlar durumdan memnun. Gelen vatandaşlara bitkiler hakkında bilgi verilmesinin ardından özellikle kış çayları tavsiye ediliyor. Vatandaşlar tercih ettikleri bitkileri alarak bünyelerini hastalıklardan korumaya çalışıyor.

"SATIŞLAR HAYLİ ARTTI"

Uzun yıllardır Eskişehir Çarşı merkezinde aktariye işletme sahibi olarak bulunan Koray Özkılıç, kış aylarında vatandaşların bitkilere ilgilerinin arttığını belirtti. Özkılıç, "Yaban otların olan her birinin farklı kullanımı ve faydası vardır. Kış ayları bunlara olan talep oldukça yükseliyor zaten. Eskişehir'e kış bir anda geldiği için bir haftada talepler yüzde 100'den de fazla olarak katlandı. Bitki otların faydalarını bilen vatandaşlar bunları almak için her gün buralarda kuyruk oluşturuyor. Bunların fiyatı kilo olan en az 60 liradan başlıyor. Ot türüne göre 250 liraya kadar devam ediyor. Ancak kimse bir kilo almıyor tabi. 20 gram, 50 gram alıyor. Bir 4-5 kişilik ev için bir aylık buna harcaması gereken para 20-30 lira oluyor" şeklinde konuştu.

"YABAN OTLARIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR"

Kış boyunca ilgi gören yaban otların faydalarını da dile getiren Koray Özkılıç, "Karayılan otu, ateş basması ve menopoz tedavisi için kullanılıyor. Yabani yer elması, östrojen etkisi ile hormon tedavilerinde elzem yaban ottur. Ginseng, merkezi sinir sistemi hastalıklarında ve yaşlanma karşıtı ilaçlarda kullanılır. Aslankuyruğu, sakinleştirici ve uyuşturucu etkisi ile depresyon tedavilerinde gerekiyor. Adaçayı, cilde fayda eder. Mavi mine çiçeği, karaciğer ve diğer organlar üzerinde yenileyici ve iyileştirici etsine sahiptir. Ihlamur zaten hepimizin bildiği bir bitkidir. Alıç; kolesterol, kalp ritm bozukluğu ve çeşitli kalp hastalıklarına karşı iyi bir tedavi edicidir. Karahindiba, enfeksiyon hastalıkları ve kansere karşı güçlü bir bitkidir. Hayıt, kısırlık, kansızlık, prostat ve adet düzensizliği gibi türlü dertlere deva olan hayıt otu, minegiller familyasındandır. Zencefil, üst solunum yolu enfeksiyonları tedavisinde ve bağışıklık güçlendirici olarak mükemmel bir bitkidir. Kekik, tüm vücuda fayda sağlıyor. İçinde içerdiği yüksek vitamin ve minerallerin kanserden dahi koruyucu etkisi vardır. Bu şekilde yaban otlarının faydaları gerçekten saymakla bitmiyor. İnsanlar şifa için bir ilaç almak yerine önce bunları tercih ediyor" dedi.

(Moshıur Rahman/İHA)