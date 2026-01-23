Havadan Denetimle 27 Sürücüye Ceza - Son Dakika
Havadan Denetimle 27 Sürücüye Ceza

23.01.2026 21:44
Avcılar'da havadan denetimle kural ihlali yapan 27 sürücüye toplam 122 bin TL ceza kesildi.

İstanbul Avcılar'da, gerçekleştirilen denetimlerde kural ihlali yapan sürücüler havadan görüntülenerek ceza kesildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, akşam mesai bitiminde bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kural ihlali yaparak kaçmaya çalışan bazı sürücüler, havadan kamera ile görüntülendi. Tespit edilen sürücüler kısa sürede yakalandı ve haklarında cezai işlem uygulandı. Kural ihlali yapmadığını iddia eden sürücülere ise, ihlalin gerçekleştiği anlar havadan çekilen görüntüler izletildi.

Yetkililer, yapılan hava destekli denetimlerin trafik güvenliğini artırmayı, ihlalleri net ve tartışmasız şekilde belgelemeyi amaçladığını belirtti. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 27 sürücüye 122 bin 125 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

