Havadan fotoğraflarla//Mimar Sinan'ın eseri tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesinde hırsızlık - Son Dakika

Beyoğlu 'ndaki tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'nin kubbeleri hırsızların hedefi oldu. Polis ekipleri, kubbelerdeki kurşun plakaları çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Beyoğlu'nda 1588 yılında tamamlanan 432 yıllık Mimar Sinan'ın eseri Kılıç Ali Paşa Medresesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz Pazartesi gecesi Kılıç Ali Paşa Medresesi'ne gelen şüpheliler kubbelerin olduğu bölgeye çıktı. Gece saatlerinin sakinliğinden de faydalanan şüpheliler kubbelerin üzerinde bulunan kurşun plakaları sökmeye başladı. Şüpheliler söktükleri kurşunları yanlarında getirdikleri arabaya yükleyerek olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde medreseye gelen görevliler durumu fark ederek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera incelemeye aldı. Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

TAHRİBAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİTarihi kubbelerin zarar görmemesi için çalışanlar açık kalan yerleri naylon örtülerle kapatarak önlem aldı. Naylon örtülerle kapatılan kubbeler havadan da görüntülenirken şüpheliler tarafından verilen tahribat gözler önüne serildi.

- İstanbul