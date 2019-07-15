Son Dakika Haberleri: (Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI
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(Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

4 saat önce

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı.

(Havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ İÇİN ÇAMLICA CAMİİ'NİN MAHYASINA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk bayrağı yansıtıldı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Çamlıca Camii'nin mahyasına Türk Bayrağı yansıtıldı. Çamlıca Camii'nde görsel şölen oluşturan Türk bayraklı mahya havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-Caminin havadan görüntüleri


- İstanbul
Çamlıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:34 Kaynak: DHA
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