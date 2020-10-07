/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması - Son Dakika

/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması

07.10.2020 14:33
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması, System.String[]

ÇAMLICA'da yüksekliği 100 metreyi geçen eski kule ve antenlerin tepesindeki işçilerin zorlu söküm çalışması havadan görüntülendi.

ÇAMLICA'da yüksekliği 100 metreyi geçen eski kule ve antenlerin tepesindeki işçilerin zorlu söküm çalışması havadan görüntülendi.

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nde yayınlar başladı. Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere toplam 28 antenin hizmet verdiği radyoların yayınları, gruplar halinde Küçük Çamlıca Kulesi'ne taşındı. Çamlıca'da çirkin görüntülere neden olan kulelerin kaldırılması için ise çalışmalar hızla devam ediyor. Cuma gününe kadar Çamlıca tepesinin kule ve antenlerden tamamen temizlenmesi planlanıyor. İşçilerin metrelerce yükseklikteki kulelerdeki yoğun mesaisi, havadan da görüntülendi.

DEV VİNÇLER İLE KALDIRILIYOR

Çamlıca'yı kule ve antenlerden temizlemek için yoğun mesai harcayan işçiler, 100 metreden fazla yükseklikteki kulelerde sökme çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca çalışmalarda dev vinçler de kullanıyor.

TEK NOKTADAN YAYINCILIK HİZMETİ VERİLECEK

Toplam yüksekliği 388,5 metre olan yeni Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yükseklikte. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşuyor.  Kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilecek.


- İstanbul
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması
/havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması

Çamlıca, Radyo, TV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel /havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu 65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi
Ne kavga ne tartışma yaşandı! Kurallara uymayan yaşlı adama tek sözüyle maske taktırdı Ne kavga ne tartışma yaşandı! Kurallara uymayan yaşlı adama tek sözüyle maske taktırdı         
18:34
Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı         
17:46
Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi         
17:43
F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı         
17:21
Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı Özgü Namal'ın yardımseverliliğiyle tanınan eşi Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümü, komşularını da yıktı         
16:48
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:45:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: /havadan fotoğraflarla / Çamlıca'daki antenlerin tepesinde zorlu söküm çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei