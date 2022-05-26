Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

26.05.2022 14:25
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen ve düştüğü yerde 3 gündür mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı, kedinin kurtarılan yavru kediyi evin sahibi sahiplendi.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir evin havalandırma boşluğuna düşen ve düştüğü yerde 3 gündür mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı, kedinin kurtarılan yavru kediyi evin sahibi sahiplendi.

Şehit Halis Şişman Mahallesi, Estergon Caddesi üzerinde bir evin çatısından gelen kedi sesi üzerine komşular ve ev sahibi araştırdı ancak sesin nereden geldiğini bulamadı.

3 günün ardından evin çatısından havalandırma boşluğuna bir yavru kedinin düştüğü anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Bir itfaiye eri havalandırma boşluğuna merdiven ile inerek yavru kediyi kurtardı.

Kurtarılan yavru kediyi, evin sahibi Filiz Özmetli sahiplendi.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Kaynak: İHA

Osmaniye, Kadirli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havalandırma boşluğunda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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