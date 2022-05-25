Havalar ısındı, dut hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Havalar ısındı, dut hasadı başladı

25.05.2022 21:39

Havalar ısındı, dut hasadı başladı Kahramanmaraş'ta hemen her evin önünde bulunun ağaçlardan çırpılan dutlar yaş, kuru ve pekmez olarak tüketiliyor Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminin gelmesiyle hemen her evin bahçesinde bulunan dut ağaçları meyve vermeye başladı.

Havalar ısındı, dut hasadı başladı

Kahramanmaraş'ta hemen her evin önünde bulunun ağaçlardan çırpılan dutlar yaş, kuru ve pekmez olarak tüketiliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminin gelmesiyle hemen her evin bahçesinde bulunan dut ağaçları meyve vermeye başladı.

Dut ağacı, şifa deposu ve doyurucu özelliğiyle bilinen dut meyvesi yaş, kuru ve pekmez olarak tüketiliyor.

Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yetişen dut meyvesini kendi geliştirdiği yöntemle çırpan Cemal Bülbül, dutun hayır ağacı olduğunu gelip geçen herkesin yiyebileceğini söyledi. Bülbül, "Dut uru ve yaş yenmesinin yanı sıra pekmezi de yapılıyor. İki güne bir ürün verir. Sağlığa da faydalıdır. Genellikle yol kenarlarına dikilirmiş ve gelen geçen yermiş. Burada da herkes serbestçe yiyebilir" dedi.

Ömer Yılmaz ise, "Çok şifalıdır, bura da yere dökülmemesi için çadır çekildi. Kentin her bölgesinde olur. Ayrıca kurt düşmeyen tek üründür" dedi.

Siyah ve beyaz olarak yetişen dut, kansızlığa, kalbe, kemik gelişimine, bağırsak güçlenmesine, ağız, bademcik ve boğaz iltihabı, diş eti hastalıkları ve öksürüğe karşı faydalı olduğu biliniyor

Havalar ısındı, dut hasadı başladı
Havalar ısındı, dut hasadı başladı
Havalar ısındı, dut hasadı başladı
Havalar ısındı, dut hasadı başladı
YORUMLAR
500
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havalar ısındı, dut hasadı başladı - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
21:34 22 yaşındaki kaleci Berke Özer, Fenerbahçe'den ayrıldı: Hakkınızı helal edin
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:22 Türkiye'de 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 21:46:44. #1.12#
SON DAKİKA: Havalar ısındı, dut hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement