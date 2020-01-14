"Havalimanı Polisi-Köy Okulu Kardeşliği" Projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Havalimanı Polisi-Köy Okulu Kardeşliği' Projesi - Son Dakika

"Havalimanı Polisi-Köy Okulu Kardeşliği" Projesi

6 saat önce

Malatya'da, "Havalimanı Polisi-Köy Okulu Kardeşliği" Projesi kapsamında öğrencilere giyecek ve kitap yardımı yapıldı.

Malatya'da, "Havalimanı Polisi-Köy Okulu Kardeşliği" Projesi kapsamında öğrencilere giyecek ve kitap yardımı yapıldı.


Malatya emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Malatya Havalimanı Şube Müdürlüğümüz tarafından polisin imajının iyileştirilmesi, polise olan sempati ve güven duygularının artması, polislik mesleğini çocuklara daha iyi tanıtmak, çocukların gözünde olumlu polis imajı oluşturarak devletine bağlı vatansever, saygılı, duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirmek amacı ile proje uygulandı. Malatya Havalimanına yaklaşık olarak 7 kilometre mesafede bulunan, çoğunluğu çevre köy ve mahallelerden taşımalı eğitimle gelerek, eğitim gören 139 öğrencisi bulunan Akçadağ İlçesi Aşağı Örüşkü Köyü Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlkokulu ile Malatya Havalimanı Şube Müdürlüğü arasında "Havalimanı Polisi-Köy Okulu Kardeşliği" Projesi hayata geçirildi" ifadeleri kullanıldı.


Proje Kapsamında kardeş köy okulu öğrencilerinin tamamına 139 öğrenci, Akçadağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile bir giyim şirketi tarafından, bot, mont, gömlek ve pantolondan oluşan kılık kıyafet yardımı yapıldı. Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli tarafından 8. Sınıfta eğitim gören 19 öğrencinin tamamına, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Din Kültürü kitaplarından oluşan liseye hazırlık kitap seti, ana sınıfında eğitim gören 15 öğrencinin tamamına "zeka ve dikkat geliştirici oyun malzemeleri, yer minderleri, okul öncesi yaş gruplarına yönelik kitaplar ile çeşitli kırtasiye" malzemeleri hazırlanarak, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur Er'in katılımlarıyla proje kapsamında yapılan yardımlar öğrencilere ulaştırıldı. - MALATYA

Malatya Havalimanı, Malatya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:18 Kaynak: İHA
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